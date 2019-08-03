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    الطب الشرعي الأمريكي: انتحار مطلق النار على مهرجان الطعام بكاليفورنيا

    08:47 ص السبت 03 أغسطس 2019
    الطب الشرعي الأمريكي: انتحار مطلق النار على مهرجان الطعام بكاليفورنيا

    اطلاق نار صورة تعبيرية

    واشنطن - أ ش أ:

    أقدم الشاب سانتينو وليام ليجان - الذي قتل ثلاثة أشخاص خلال مهرجان للطعام بجنوب مدينة سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا يوم الأحد الماضي - على الانتحار ، وذلك حسبما أعلن الطبيب الشرعي .

    وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن تصريحات الطبيب الشرعي تتناقض مع رواية الشرطة الأمريكية التي أكدت فيها إن الشاب قتل برصاص قوات الأمن.

    ووقع إطلاق النار في (مهرجان الثوم) أحد أهم المهرجانات في البلاد الذي يقام في مدينة غيلروي التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتقع على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب مدينة سان خوسيه .

    وقال قائد الشرطة المحلية، سكوت سميثى إن مطلق النار هو سانتينو وليام ليجان ( البالغ من العمر 19 عاما ) استخدم "بندقية من طراز كلاشنيكوف اشتراها في ولاية نيفادا "، مؤكدا أن عناصر شرطة كانوا في المنطقة، ورصدوا في أقل من دقيقة المشتبه به الذي تم استهدافه وقتله.

    هذا المحتوى من

    Asha
    إطلاق نار بكاليفورنيا مهرجان الطعام الطب الشرعي

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