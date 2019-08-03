حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تنسحب رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.