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    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تنسحب رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

    01:00 ص السبت 03 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تنسحب رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

    أمريكا تنسحب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المد

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.

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