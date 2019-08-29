  • عاجل:الصحة تحذر من أدوية مغشوشة تستخدم لعلاج الجهاز الهضمي والحساسية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    عقوبات أمريكية جديدة على مصرف لبناني لدعمه حزب الله وإيران

    09:29 م الخميس 29 أغسطس 2019
    عقوبات أمريكية جديدة على مصرف لبناني لدعمه حزب الله وإيران

    وزارة الخزانة الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ)

    أعلن البيت الأبيض اليوم /الخميس/ فرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني، لصلته بحزب الله وإيران.

    وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، المصرف إلى جانب ثلاث شركات تأمين تابعة له على لائحة العقوبات، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم.

    وقالت وزارة الخزانة إن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء، التي تتخذ من إيران مقرا لها".

    هذا المحتوى من

    وزارة الخزانة الأمريكية البيت الأبيض الولايات المتحدة لبنان حزب الله

    الخبر التالى:

    ردا على حكومة اليمن.. بيان من الإمارات بعد شنها ضربات جوية في عدن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان