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    مسئول أممي: مدن بالكامل دُمرت بمناطق خفض التصعيد في سوريا

    06:35 م الخميس 29 أغسطس 2019
    مسئول أممي: مدن بالكامل دُمرت بمناطق خفض التصعيد في سوريا

    مارك لوكوك

    نيويورك - (أ ش أ)

    قال مارك لوكوك وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية اليوم /الخميس/ إن مدنا دمرت بالكامل في مناطق خفض التصعيد في إدلب.

    وأضاف المسئول الأممي - خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في إدلب، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أنه لا سبب أو ذريعة لتدمير المناطق المدنية كما تشهد إدلب السورية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدات الإنسانية لمن يقرر البقاء في مخيم الركبان، لافتا إلى أن كثيرين غادروا المخيم بسبب فقدان الأمل من تحسن ظروف الحياة.

    وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن - في وقت سابق اليوم - على ضرورة مواكبة الإجراءات التي تتعلق بمسائل السجناء والأسرى والمفقودين، بإجراءات تشكيل اللجنة الدستورية.

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    مارك لوكوك الأمم المتحدة سوريا إدلب

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