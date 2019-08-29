أمير قطر يصدر قرارا بتعيين سفير لبلاده لدى الأردن

الدوحة- (د ب أ):

أصدر أمير قطر الأمير تميم بن حمد قرارا أميريا بتعيين سفير لبلاده لدى الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس أن الأمير "أصدر قرارا أميريا بتعيين الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر في يوليو الماضي مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا للمملكة لدى قطر.

وخفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر منتصف عام 2017، وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية. وتم الإعلان في حينه أن القرارات اتُخذت "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو عام 2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأعلنت قطر العام الماضي تقديم حزمة مساعدات للأردن بقيمة 500 مليون دولار.