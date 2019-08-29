الرئيس الإيطالي يكلف كونتي بتشكيل الحكومة الجديدة

روما- (د ب أ):

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، رئيس الوزراء الحالي، جوزيبي كونتي، بتشكيل حكومة جديدة، ليصبح بذلك الطريق ممهدا أمام حكومة شعبوية مؤلفة من حركة الخمس نجوم والاشتراكيين الديمقراطيين، وفقا لما أعلنته الرئاسة الإيطالية اليوم الخميس.

توصلت حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي، أمس الأربعاء، إلى "اتفاق" لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل محل حكومة الحركة مع حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

وأعلن زعيم حركة خمس نجوم (مناهضة للمؤسسات) لويجي دي مايو الأربعاء "التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحزب الديموقراطي" (يسار الوسط) لتشكيل حكومة جديدة ، متحدثا لدى خروجه من اجتماع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وأوضح دي مايو أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل "ضمانة" لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا وتركه "ستين مليون إيطالي بلا حكومة".

ويعتبر جوزيبي كونتي مقرباً من حركة خمسة نجوم، ولكنه يقدم نفسه كمرشح مستقل.

وكانت حركة خمس نجوم آخر تشكيل سياسي يستقبله الرئيس في ختام يومين من المشاورات المكثفة لتشكيل حكومة.

ويعتبر حزب خمس نجوم الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 2018، أساسيا لتشكيل غالبية حكومية.