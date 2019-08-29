تقرير: "الناقلة الإيرانية" تدخل المياه التركية وتستعد لإفراغ حمولتها

القاهرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها تبحر الآن باتجاه ميناء مرسين.

ونقلت الوكالة عن مصدر في مرسين أنه سيجري إفراغ حمولة الناقلة بالميناء بعد وصولها.

وكانت الناقلة غيرت وجهتها يوم الجمعة الماضي إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني.

وأفرجت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني في وقت سابق الشهر الجاري عن الناقلة (جريس 1 سابقا)، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع.

واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سورية، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.

كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال مؤخرا إن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة، وإن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، حيث لم تعد إيران تعلم شيئا عن وجهتها.

وكانت الخارجية الأمريكية حذرت في وقت سابق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعما للإرهاب.