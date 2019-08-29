قوات الانتقالي تستعيد السيطرة على عدن اليمنية

صنعاء- (د ب أ):

استعادت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (تدعمه الإمارات)، اليوم الخميس، السيطرة على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وجزء من محافظة أبين جنوبي اليمن، من قبضة قوات الجيش الحكومي.

وقال مصدر محلي مسؤول ،رفض ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن قوات الحزام استعادت السيطرة على مطار عدن ومديرية خور مكسر، عقب انسحاب قوات الجيش، كما تقدمت قوات الحزام باتجاه نقطة العلم المدخل الشرقي للمدينة واستعادت السيطرة عليه.

ونٌشر فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قوات الانتقالي من أمام نقطة العلم، وهم يحتفلون بما وصفوه بـ "النصر".

وأكد المصدر أن قوات الانتقالي تمكنت كذلك من استعادة السيطرة على مدينة زنجبار والحصن وباتيس في محافظة أبين الجنوبية، بعد اشتباكات متقطعة مع قوات الجيش الحكومي.

من جانبه، أكد علي الكثيري، عضو المجلس الانتقالي، على حسابه بموقع "تويتر"، سيطرة قوات المجلس على مدينتي جعار وباتيس، وأن القوات تتقدم صوب مدينة زنجبار مركز المحافظة.

ويوم امس اكد مصدر محلي مسؤول لـ (د.ب.أ)، انسحاب قوات الجيش من مدينة عدن بعد ساعات من سيطرتها على نقطة العلم و مطار عدن ومديرية خور مكسر، لتجنيب المحافظة أي معارك مسلحة، مشيراً إلى أن هناك "مفاوضات تجري مع قيادة المجلس لتسليم المدينة بشكل سلمي".

وكانت قوات الجيش الحكومي قد توجهت يوم أمس إلى مدينة عدن لتحريرها من قبضة الانتقالي، بعد ان اعلنت استكمال سيطرتها على محافظة أبين القريبة من عدن.

ودعت قيادة المجلس الانتقالي قواتها إلى النفير العام "ومعركة المصير الكبرى" ضد من وصفتهم بـ "قوى الإرهاب"، في إشارة إلى القوات الحكومية.