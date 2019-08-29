المرصد: القوات الحكومية تسيطر على المزيد من المناطق بإدلب

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على المزيد من البلدات والمزارع بريفي خان شيخون ومعرة النعمان، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف المصدر أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها تمكنوا من السيطرة على مناطق جديدة شرق معرة النعمان، شملت قرية الزرزور والتمانعة وسكيات وتل أغبر وغيرها.

في غضون ذلك، تشهد محاور في ريفي معرة النعمان الشرقي والجنوبي اشتباكات عنيفة متواصلة بين المجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها بدعم روسي من جهة أخرى.

ويأتي التصعيد رغم اللقاء الذي عُقد في وقت سابق الأسبوع الجاري بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، في مسعى لإنقاذ اتفاق كان تم التوصل إليه بينهما من أجل "خفض التصعيد" في إدلب.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، ارتفع إلى 3999 شخصا عدد من لقوا حتفهم منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق على المنطقة نهاية أبريل الماضي.