القوات الصينية "تتناوب الخدمة" في هونج كونج

بكين- (د ب أ):

أكمل جيش التحرير الشعبي الصيني "عملية تناوب روتينية للخدمة" في هونج كونج اليوم الخميس، حسبما أكدت وسائل إعلام حكومية.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صورا لجنود يعبرون الحدود إلى المدينة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي خلال الليل، بينما وصلت القوات البحرية إلى قاعدة ستونكتورز آيلاند البحرية قبل شروق الشمس، وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وقالت شينخوا إن هذا هو التناوب الروتيني الثاني والعشرون منذ أن بدأ جيش التحرير الشعبي الصيني إقامة حامية في هونج كونج في عام 1997، عندما تم إعادة المدينة من الحكم البريطاني إلى الصين.

وتخضع الحركات العسكرية الصينية في هونج كونج لمراقبة وثيقة، حيث شهدت المدينة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تحولت في بعض الأحيان إلى عنف.

وتمتلك هونج كونج خيار طلب المساعدة من جيش التحرير الشعبي الصيني، رغم أن ذلك قد يعني تصعيدا كبيرا للتوتر.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الشعبية الحكومية الصينية في وقت سابق هذا الشهر إن بكين لديها خيار "التدخل بالقوة" لقمع الاحتجاجات في هونج كونج.

وتتمركز قوات جيش التحرير الشعبي الصيني في مدينة شنتشن المجاورة لهونج كونج، وهو ما يتم اعتباره بمثابة تحذير من بكين.

وقالت شينخوا إن حامية جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بالصين أكملت أيضا تناوبها السنوي للخدمة اليوم الخميس.