كلمة الرئيس في افتتاح "تيكادا -7".. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد -7). كما أبرزت عددًا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "خريطة طريق مصرية لازدهار الاقتصادات الأفريقية" ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه انطلاقا من رئاسته الاتحاد الأفريقي وسعيه الحثيث لتعزيز الاستقرار والتنمية تلبية لتطلعات شعوب القارة السمراء شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن أفريقيا قارة غنية بالثروات الطبيعية والفرص الواعدة داعيا مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم افضل شروط التمويل لدفع عجلة التنمية في القارة البكر.

وأوضحت أن الرئيس طرح - في كلمته بالجلسة الافتتاحية - خريطة طريق للإسراع بتحويل أفريقيا إلى شريك اقتصادي عالمي تقوم على ثلاثة محاور أبرزها تطوير البنية التحتية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا والتصنيع من أجل توسيع فرص العمل لاسيما للشباب وتحديث الاقتصادات الأفريقية وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي أكد تطلعه خروج قمة (تيكاد -7) بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة.

وأضافت أن الرئيس السيسي دعا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.. مؤكدا الحاجة الماسة إلى لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

ومن ناحيتها، وتحت عنوان "السيسي نتطلع لتعميق التعاون وتعميم التجربة اليابانية في التعليم" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي أكد - خلال لقائه ميتسو اوتشى رئيس جامعة (هيرمشيما) على هامش القمة - اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معربًا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.

وأشارت إلى أن الرئيس شهد التوقيع على مذكرة التعاون الفني المصري الياباني، كما شهد التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وتحت عنوان "الرئيس يصدق على إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيعة وهيئة الدواء المصرية على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

وأشارت إلى أن الرئيس صدق أيضا على القانون رقم 152 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بعد أن أقره مجلس النواب وينص القانون في مادته الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام 84 و 89 و 91 و 137 و 189 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وفي صفحتها الأولي أيضا، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "إنتاج حقل ظهر يتخطى 3 مليارات قدم يوميا" أن قطاع البترول ينفذ الأعمال النهائية لربط البئر الثالثة عشرة بحقل ظهر على خريطة الإنتاج خلال شهر أكتوبر المقبل، ويتوقع ربط البئر الرابعة عشرة بالإنتاج قبل نهاية العام الحالي ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا وبلغ إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل ظهر حتى الآن 10.6 مليار دولار منها 3 مليارات دولار خلال شهر أغسطس الحالي الذي شهد زيادة الإنتاج.

وتحت عنوان "مدبولي يحدد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء التامين الصحي" كتبت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد غير القادرين في تطبيق أحكام نظام التامين الصحي الشامل وضوابط إعفائهم من أعباء التامين، والتي تتحملها الدولة.

وأشار القرار إلى أنه يعد من غير القادرين الفرد أو الأسرة المتحقق بشانهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأُسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد والأُسر القاطنين في مناطقة جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان والفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفى متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية، على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاث سنوات.

اقتصاديًا، ذكرت (الجمهورية) تحت عنوان "9.8 مليار جنيه أرباح البورصة"، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق 9.8 مليار جنيه أرباحًا بعد تداولات كلية بلغت 955 مليون جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأفراد المصريين.

ونقلت الصحيفة عن العميد أيمن فودة رئيس لجنة السواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي قوله "إن المؤشرات الرئيسية اختتمت التداولات على مكاسب جماعية بدعم من دخول سيولة مؤسسية القياديات وارتفاع التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر لمستويات قياسية ليغلق على ارتفاع تجاوز الـ 4.3 % منهيا عند 78.9 جنيه للسهم لينهي المؤشر الرئيسي تداولاته متجاوزا عدة مقاومات فرعية لينهي عند 14595 نقطة بنسبة صعود 2.18% فيما أنهى السبعيني على ارتفاع بـ 1.29 عند 551.14 نقطة.

وعربيًا، وتحت عنوان "لبنان يشكو إسرائيل لليونيفيل" أشارت (الجمهورية) إلى أن الجيش اللبناني تقدم بشكوى لدى قيادة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام العاملة في منطقة الجنوب اللبناني (يونيفيل) ضد إسرائيل لقيامها بإلقاء قنابل ضوئية داخل نطاق عدد من الأراضي اللبنانية قبل يومين.

وفي الشأن اليمني، كتبت صحيفة (الإهرام) تحت عنوان "الجيش اليمني يسيطر على كل مديريات ومطار عدن ويستعيد قصر معاشيق الرئاسي" أن قوات الجيش اليمني سيطرت على مطار عدن الدولي ومرافقه بالكامل.. وأحكمت سيطرتها على جميع مديريات عدن ولى قصر معاشيق الرئاسي، وذلك بعد مواجهات بين قوات الجيش وقوات الحزام الأمني في مديرية التواهي جنوب عدن.

وحول الأوضاع في السودان، ذكرت (الأهرام) تحت عنوان "السودان يترقب إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية"، إن السودان يستعد للإعلان عن تشكيلة حكومته الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وعن الأوضاع في فلسطين، ذكرت (الأهرام) تحت عنوان "استنفار في غزة بعد مقتل 3 من شرطة حماس ومواطنين في تفجيرين لحاجزي تفتيش" إن وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة (حماس) أعلنت حالة الاستنفار بعد انفجارين ضربا حاجزي تفتيش بالقطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الأمن التابعين لحماس وإصابة عدة فلسطينيين آخرين.​