التحالف العربي: الحوثيون يطلقون مقذوفا على مطار أبها الدولي بالسعودية ولا إصابات

الرياض - (د ب أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن مقذوفا "حوثيا" سقط على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين.

وأوضح المالكي في بيان أن الجهات المختصة تتابع ذلك الحادث، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن إصابات.

وأضاف أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ ( كروز )".

وتابع أن هذا "يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة".

وبيّن المالكي أن "استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".