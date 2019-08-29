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    حول العالم في 24 ساعة: حقيقة استقالة حكومة السراج ومنح سلطاتها الأمنية لحفتر

    01:00 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: حقيقة استقالة حكومة السراج ومنح سلطاتها الأمنية لحفتر

    رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نفي المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ما ورد في بيان على حساب المجلس على موقع "تويتر"، بشأن تقديم الحكومة استقالتها، وتسليم مهامها للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

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