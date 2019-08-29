حول العالم في 24 ساعة: حقيقة استقالة حكومة السراج ومنح سلطاتها الأمنية لحفتر
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نفي المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ما ورد في بيان على حساب المجلس على موقع "تويتر"، بشأن تقديم الحكومة استقالتها، وتسليم مهامها للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.
الأخبار المتعلقة
-
أردوغان وترامب يبحثان العلاقات الثنائية وسوريا
-
اعتراض طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
-
"إسبر": أمريكا ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في الخليج لكن لا تريد حربا
-
بومبيو وخالد بن سلمان يبحثان تطورات الأوضاع في اليمن
-
جيش الاحتلال يشن غارات على موقع لحركة حماس الفلسطينية
-
ليبيا: حقيقة استقالة حكومة السراج ومنح سلطاتها الأمنية لحفتر
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
420
-
203
-
182
-
138
-
92
-
83
-
66
-
63
-
53
-
46