العراق يرد على تغريدة وزير خارجية البحرين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

القاهرة – مصراوي:

أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانيا للرد على تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، والتي اعتبر فيها الاعتداء الإسرائيلي على مواقع لقوات الحشد الشعبي "دفاعا عن النفس".

وفي بيان نقلته قناة السومرية العراقية، جاء أن وزارة الخارجية ترفص "وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس".

وأضافت ان "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلّية والاتحاديّة)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة".

وكان وزير الخارجية البحريني دافع يوم الإثنين عن الاعتداءات الإسرائيلية واعتبر أنها دفاع عن النفس من جانب الاحتلال، فبحسب تصريحاته "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم".

واستكمل خالد بن أحمد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "لا يُلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم، إنه دفاع عن النفس".

وبحسب رواية الحشد الشعبي فقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مُسيرة مواقع للحشد خلال الأيام الماضية، في وقت شنت فيه هجمات على مواقع في جنوب لبنان وسوريا، وتم إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في لبنان.