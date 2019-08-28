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    العاصفة دوريان تتحول إلى إعصار بالقرب من جزر "فيرجن" الأمريكية

    10:43 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    العاصفة دوريان تتحول إلى إعصار بالقرب من جزر "فيرجن" الأمريكية

    العاصفة دوريان تتحول إلى إعصار

    واشنطن - (د ب أ)

    ازدادت العاصفة الاستوائية دوريان قوة لتتحول إلى إعصار تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 110 كيلومترات، بالقرب من جزر "فيرجن" الأمريكية، حسبما قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

    وقالت الإدارة إنها وجهت تحذيرات من هبوب إعصار على جزر "فيكيز" و"كوليبرا" وجزر "فيرجن" الأمريكية وجزر "فيرجن" البريطانية، الأمر الذي يعني أنه من المتوقع أن يهب إعصار في المنطقة خلال فترة تتراوح بين 6 ساعات و12 ساعة.

    وبورتو ريكو من المرجح أن يضربها إعصار خلال فترة تتراوح بين 6 ساعات و12 ساعة.

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