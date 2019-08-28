بومبيو وخالد بن سلمان يبحثان تطورات الأوضاع في اليمن

القاهرة – مصراوي:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تأييده لحل تفاوضي بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة بعد اشتعال القتال بينهما مؤخرًا.

وأضاف بومبيو، عقب اجتماعه مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في تصريحات أوردها موقع "العربية نت"، أن بلاده والمملكة العربية السعودية، أكدا على الحوار كسبيل للتوصل لحل للنزاع في اليمن.

وبحث بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، مشددين على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.

وثمن وزير الخارجية الأمريكي، جهود المملكة العربية السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي.

أعلن طرفا أحدث الأزمات في اليمن، الأربعاء، أنهما أحكما السيطرة على مدينة عدن في جنوب البلاد وذلك بعد معارك قوية.

ودخل المجلس الانتقالي الجنوبي في معارك قوية مع قوات الحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة عبدربه منصور هادي، وذلك بدعوى أن قوات حزب الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية هي من تسيطر على العاصمة الانتقالية.