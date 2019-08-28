رغم تهديد أمريكا.. انطلاق معرض دمشق الدولي بمشاركة إيران والإمارات

دمشق - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة السورية المهندس عماد خميس رجال الأعمال للاستثمار في بلاده التي تزخر بفرص استثمارية مغرية خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي مساء اليوم الأربعاء.

وقال المهندس خميس -في كلمة له في افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين تحت شعار( من دمشق.. إلى العالم) بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية "سوريا ترحب بكل مشروع للتعاون الاقتصادي ثنائياً كان أم جماعياً، وخاصة أنها تتحضر لمرحلة إعادة الإعمار والبناء بفرص استثمارية مغرية تدعمها جهود حكومية مكثفة".

وأكد رئيس الحكومة السورية أن العقوبات الاقتصادية الخارجية التي وصفها "بالظالمة" على بلاده "ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبعد تسع سنوات من حرب شرسة وقاسية تفخر الحكومة بتضحيات قواتها المسلحة وانتصاراتها المجيدة التي بفضلها حرر تراب معظم مناطق البلاد من الإرهاب".

واستعرض المهندس خميس في كلمته ما تعرضت له المناطق السورية من تدمير في البنى التحتية والخدمية من معامل ومشافي ومحطات وقود وسكك حديدية، وأشار إلى بدء الحكومة السورية في تنفيذ مئات المشروعات التنموية في المحافظات وإعادة هيكلة دور مؤسسات الدولة بما يصون ويرسخ انتصارات القوات المسلحة.

وتحتل ايران المركز الأول من حيث المشاركات الخارجية، ومن اللافت في هذا المعرض مشاركة وفد اقتصادي إمارتي يضم 40 شخصاً، وهذه المرة الاولى في المعرض بعد عودته للانعقاد منذ ثلاث سنوات.

وكانت أمريكا هددت بفرض عقوبات على المشاركين في المعرض، ونشرت السفارة الأمريكية في دمشق عبر حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك في 23 من أغسطس الجاري ، بيانًا قالت فيه إن "مشاركة الشركات التجارية والأفراد في معرض دمشق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري قد يعرضهم لعقوبات أمريكية ".

وجاء في البيان " الولايات المتحدة لا نشجع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي، فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري".