جيش الاحتلال يشن غارات على موقع لحركة حماس الفلسطينية

القاهرة – مصراوي:

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، شن غارات بمقاتلات حربية على موقع تابع لحركة حماس الفلسطينية، شمال قطاع غزة، ردًّا على إطلاق قذائف تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

انطلقت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء.

نقلت القناة الثالثة عشر العبرية تصريحات لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي قال فيه إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات جنوبية محاذية لقطاع غزة.

كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست عن متحدث بجيش الاحتلال أن صاروخا أطلق من غزة نحو المستوطنات، وسقط في منطقة مفتوحة.

وكانت دولة الاحتلال قصفت مواقع في قطاع غزة أمس الثلاثاء.

يما شهد القطاع المحاصر من جانب الاحتلال عدة تفجيرات مساء أمس استهدفت قوات للشرطة دون الكشف عن هوية المنفذين سوى أنهما انتحاريان.