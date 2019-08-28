  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    صافرات الإنذار تنطلق في مستوطنات محاذية لقطاع غزة

    08:37 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    صافرات الإنذار تنطلق في مستوطنات محاذية لقطاع غزة

    صافرات الإنذار تنطلق في مستوطنات محاذية لقطاع غزة

    القاهرة – مصراوي:

    انطلقت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء.

    نقلت القناة الثالثة عشر العبرية تصريحات لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي قال فيه إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات جنوبية محاذية لقطاع غزة.

    كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست عن متحدث بجيش الاحتلال أن صاروخا أطلق من غزة نحو المستوطنات، وسقط في منطقة مفتوحة.

    وكانت دولة الاحتلال قصفت مواقع في قطاع غزة أمس الثلاثاء.

    فيما شهد القطاع المحاصر من جانب الاحتلال عدة تفجيرات مساء أمس استهدفت قوات للشرطة دون الكشف عن هوية المنفذين سوى أنهما انتحاريان.

    المستوطنات الاسرائيلية صافرات الإنذار

    الخبر التالى:

    المكسيك: هجوم مسلح على حانة ومقتل 25 شخصا حتى الآن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان