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    ليبيا: حقيقة استقالة حكومة السراج ومنح سلطاتها الأمنية لحفتر

    08:05 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    ليبيا: حقيقة استقالة حكومة السراج ومنح سلطاتها الأمنية لحفتر

    فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية

    القاهرة – مصراوي:

    نفى المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ما ورد في بيان على حساب المجلس على موقع "تويتر"، بشأن تقديم الحكومة استقالتها، وتسليم مهامها للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

    وأكد المكتب الإعلامي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن ما ورد في البيان الذي تم نشره على حساب "تويتر"، الثلاثاء، مزور.

    وذكر البيان "المزور"، أن حكومة الوفاق أعلنت استقالتها، وستسلم مهامها التنفيذية للحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، كونها المنبثقة عن مجلس النواب، فضلًا عن منح سلطاتها الأمنية للمشير خليفة حفتر.

    فايز السراج حكومة الوفاق الليبية ليبيا خليفة حفتر تويتر الجيش الوطني الليبي

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