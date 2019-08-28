أمريكا تمنح تونس 335 مليون دولار لدعم الانتقال الديمقراطي

تونس - (أ ش أ)

وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، ومدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس بيتر ريلاي، على اتفاقية هبة بقيمة 335 مليون دولار، في إطار برنامج تعاون ودعم أمريكي يمتد على فترة 5 سنوات، وسيتم توجيهها لصالح عدد من المشاريع والبرامج الرامية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم توقيع الاتفاقية، التي تمثل ثمرة مفاوضات معمقة انطلقت منذ قرابة عام، بحضور المدير المساعد للوكالة مايكل هارفي، والسفير الأمريكي دونالد بلوم، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وأكد العذاري - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - على أهمية الدعم المقدم باعتبار المجالات التي سيشملها تندرج ضمن أولويات تونس في المرحلة الراهنة والقادمة، وفي مقدمتها خلق فرص التشغيل وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن حجم الدعم المقدم يعكس عمق العلاقات التونسية الأمريكية ومتانتها وحرص الإدارة الأمريكية على نجاح التجربة التونسية ودعمها.

من جانبه، قال مايكل هارفي إن الوكالة تعمل على دعم تونس في كافة المجالات خاصة المجالات ذات العلاقة بالانتقال الديمقراطي وكذلك المجالات التنموية.