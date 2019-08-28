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    قادة المعارضة في بريطانيا يحتجون لدى الملكة على تعليق عمل البرلمان

    04:31 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    قادة المعارضة في بريطانيا يحتجون لدى الملكة على تعليق عمل البرلمان

    زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن

    لندن - (د ب أ):

    أفادت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية بأن زعيم حزب العمال جيرمي كوربن وزعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون كتبا للملكة إليزابيث الثانية للاحتجاج على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان بصورة مؤقتة .

    ونقلت الوكالة عن كوربن القول إنه كتب الرسالة "للاحتجاج بأشد العبارات باسم حزبي"، وأضاف :"أعتقد أن كافة أحزاب المعارضة الأخرى ستنضم إلينا في هذا الشأن".

    يأتي الاحتجاج بعدما طلب جونسون تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

    جيرمي كوربن بريطانيا بوريس جونسون

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