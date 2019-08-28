ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة تمديد تعليق أعمال البرلمان

القاهرة – (مصراوي):

أعلن مجلس الملكة الخاص، موافقة ملكة بريطانيا على طلب الحكومة تمديد عطلة البرلمان لتصل إلى 23 يومًا؛ تبدأ في 9 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 14 أكتوبر القادم

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق اليوم، اعتزامه مطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، ما أثار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.

واعتبر جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني، خطوة رئيس وزراء بلاده بوريس جونسون بتعليق المجلس التشريعي انتهاكا لدستور البلاد.

وقال بيركو - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".