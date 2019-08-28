  • عاجل:الذهب يصل لأعلى سعر في تاريخه بمصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بسرعة تقديم مقترحاتها بشأن الخروج

    03:02 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بسرعة تقديم مقترحاتها بشأن الخروج

    الاتحاد الأوروبي

    بروكسل - (د ب أ):

    طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بريطانيا بسرعة تقديم أية تعديلات مقترحة على اتفاق خروجها من التكتل في أقرب وقت ممكن، ورفضت في الوقت نفسه التعليق على طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التعليق المؤقت لعمل البرلمان البريطانى .

    وقالت مينا أندرييفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية :"نعمل على افتراض عملي بأن خروج بريطانيا يجب أن يتم في 31 أكتوبر وأنه يجب أن يحدث باتفاق ... وحتى يحدث ذلك، فإنه كلما تلقينا مقترحات عملية مبكرا، كلما كان أفضل".

    والتقى المفاوض البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد ديفيد فروست اليوم مع نظرائه الأوروبيين. ولم تعلق المفوضية أيضا على مشاوراتهم.

    الاتحاد الأوروبي بريطانيا المفوضية الأوروبية بوريس جونسون البرلمان البريطانى

    الخبر التالى:

    السودان يترقب إعلان تشكيلة الحكومة الأولى بعد سقوط البشير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان