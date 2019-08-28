مجلس الإفتاء اللبناني: العدوان الإسرائيلي على "الضاحية" يستهدف استدراجنا للحرب

بيروت أ ش أ

أكد مجلس الإفتاء في لبنان، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية، هو اعتداء على لبنان وشعبه بغية استفزازه وجره إلى حرب؛ تحقيقا لمآرب تستفيد منها إسرائيل.

وشدد المجلس – في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان – على أن ما يشهده لبنان في أجوائه من تحليق للطيران الإسرائيلي، يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وخرقا لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006).

وقال المجلس: "هذا الخرق والانتهاك تمارسه إسرائيل لاستدراج لبنان إلى الوقوع في فخ المؤامرة عليه وإشعال النار فيه وفي المنطقة العربية".. مناشدا مجلس الأمن والأمم المتحدة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية التي تحفظ سيادة لبنان واستقراره.

واعتبر أن إسرائيل تحاول زعزعة أمن واستقرار لبنان عبر استراتيجية الطائرات من دون طيار التي تخرق السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أن القيادات السياسية اللبنانية استطاعت احتواء ما جرى "بوحدتهم وتضامنهم لمواجهة العدوان بالطرق التي يرونها مناسبة وبتعزيز قدرات الجيش اللبناني الحامي للوطن".

وسقطت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار فجر الأحد الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تمثل معقل حزب الله ومنطقة نفوذه الأساسية، وقال حزب الله إن الطائرتين كانتا تحملان مواد متفجرة بقصد تنفيذ عملية استهداف ضد الحزب.

وأدان لبنان الحادثة واصفا إياها بـ "العدوان الإسرائيلي" الذي يمثل انتهاكا لسيادة البلاد على نحو من شأنه زعزعة الاستقرار، وسط مساع حثيثة يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري مع القوى السياسية اللبنانية والدول الكبرى، لتهدئة الوضع وعدم تصعيد الأمور إلى مستوى الحرب بين حزب الله وإسرائيل.