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    أحكام بإعدام 11 من داعش بمحافظة بابل العراقية

    12:28 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    أحكام بإعدام 11 من داعش بمحافظة بابل العراقية

    مجلس القضاء الأعلى العراقي

    بابل (العراق) - (د ب أ):

    أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 شخصا أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش وارتكاب جرائم بحق الأبرياء في محافظة بابل /100 كلم جنوب بغداد/.

    وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام 11 إرهابيا اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب وشن هجوم على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014 انتهى بتفجيره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه".

    وأوضح البيان أن "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة".

    وصدرت الأحكام وفقا لقانون مكافحة الاٍرهاب العراقي.

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