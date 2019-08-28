"فلسطين وتدخل إيران والأمن المائي" على طاولة وزراء الخارجية العرب

القاهرة - أ ش أ

تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية الـ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ١٠ سبتمبر المقبل برئاسة العراق.

وبحسب جدول الأعمال، يبحث وزراء الخارجية العرب ثمانية بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي -الاسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات (الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسرى، اللاجئين، الأونروا، التنمية) ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة ١٠٢، وتقريرا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، وموضوعا اخر حول الامن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل .

كما تناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية ,وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، واليمن، واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

كما تبحث اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدراليه، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

وتناقش الدورة أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وانشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

كما تستعرض تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (١٥١-١٥٢)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس٢٠١٩، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية ١٥٣ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كما تبحث الدورة بندا حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية ويتضمن هذا البند العلاقات العربية الافريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الافريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية، والعلاقات العربية الأوروبية وتتضمن الحوار العربي الاوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، وتعزيز التعاون مع دول اسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات العربية مع جمهورية الهند، والعلاقات العربية اليابانية، والعلاقات العربية مع مجموعة دول جزر البسيفيك، والعلاقات العربية مع دول امريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية اخرى .

وتناقش الدورة بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الاعلامية واساءتها للدول العربية.

ويناقش الاجتماع بندا حول الاٍرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب.

كما تستعرض نتائج اعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من ٢٦الى ٢٨ اغسطس الماضي وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في دورتها العادية٤٦ التي عقدت خلال الفترة من ٣٠ يوليو الى ١اغسطس الماضي ووضع لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق)، إضافة الى بند حول الشؤون الإدارية والمالية ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية ٩٦ التي عقدت يومي ٢٨ و٢٩ اغسطس الماضي، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.