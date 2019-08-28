هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح فيها "مكتبا دبلوماسيا"

تيجوسيجالبا- (أ ف ب):

اعترفت حكومة هندوراس بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، إذ أعلنت أن الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى دولة الاحتلال لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس.

وقال رئيس هندوراس، أمس الثلاثاء، "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.