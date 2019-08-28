بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق في "فضيحة الصندوق السيادي"

(أ ف ب):

بدأت، الأربعاء، المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، في إطار الفضيحة المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار "1 ام دي بي" مع عرض الادعاء اتهامات بنقل اموال ضخمة الى حسابه الشخصي.

ويُتهم نجيب عبدالرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي، الذي يفترض ان يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصاديا لتمويل نفقات من قطع فنية الى عقارات.

وهي المحاكمة الثانية في ماليزيا، في اطار اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي "1 إم دي بي"، مما ادى الى فتح تحقيقات قضائية وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.

وقال المدعي الرئيسي جوبال سري رام، أمام المحكمة العليا في كوالالمبور لدى بدء المحاكمة ان رئيس الوزراء المخلوع لعب "دورا محوريا" في نهب الاموال و"هدفه الاثراء الذاتي".

والمسؤول الذي كان أيضًا وزيرا للمال كان صاحب القرار الوحيد للصنوق و"مارس نفوذه على مجلس ادارته للقيام ببعض التعاملات غير الطبيعية بوتيرة متسارعة".

وأضاف المدعي أن رجل الأعمال الماليزي لو ثاك جو الفار العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء "تصرفا معا في كل المراحل المهمة" للفضيحة.

وتابع أن نجيب عبدالرزاق "تصرف بطريقة تتيح له الافلات من القضاء في هذه القضية".

وفي هذه المحاكمة ستوجه الى عبد الرزاق 21 تهمة بتبييض الاموال وأربع تهم باستغلال النفوذ. وهو متهم بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014.

وهو ينفي التهم الموجهة اليه.

ويتم التحقيق ايضا في هذا الملف في الولايات المتحدة واوروبا في حين انها لطخت سمعة بنك غولدمان ساكس الأمريكي للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية ان رئيس الوزراء الماليزي السابق والمقربين منه اختلسوا 4,5 مليار دولار من الصندوق السيادي.