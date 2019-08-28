  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

    07:33 ص الأربعاء 28 أغسطس 2019
    الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

    الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيًا

    رام الله/تل أبيب - (د ب أ):

    اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء 14 فلسطينيا في الضفة الغربية ، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء.

    ومن جهتها أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأنه جرى اعتقال هؤلاء الأشخاص بسبب "مشاركتهم في الأنشطة الشعبية" ضد إسرائيل في مناطق مختلفة من الضفة.

    وأكدت أن الجيش الإسرائيلي أحال المعتقلين للتحقيق.

    الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية عمليات اعتقال

    الخبر التالى:

    الجيش الليبي يقصف بوابة الهيرة جنوب غربي طرابلس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان