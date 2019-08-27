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    القبض على مصري هاجم المارة بالساطور في الكويت

    10:48 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    القبض على مصري هاجم المارة بالساطور في الكويت

    مصراوي - وكالات

    تتحفظ السلطات الأمنية في الكويت على مصري، لاتهامه بالتهجم على المارة في شوارع محافظة حولي حاملا "ساطور" في يده.

    وأشارت صحيفة الراي الكويتية، الثلاثاء، إلى أن المتهم تنتظره عدد من القضايا المسجلة بحقه.

    ونقلت عن مصدر أمني أن "بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود مشاجرة في شارع ابن خلدون في منطقة حولي، فانتقلت على الفور دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث اكتشف عناصرها غياب مشهد المشاجرة، واتضح لهم أن هناك شخصاً واحداً بحالة هستيرية يحمل في يده ساطور ويعمد إلى التهجّم على المارة في الشارع".

    وأكد المصدر أن قوات الأمن سيطرت على الشخص المهاجم "الذي اتضح أنه أصاب نفسه بجرح قطعي، استدعى نقله إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج، حيث اضطر الفريق الطبي إلى إخضاعه لغُرز".

    كما أضافت الصحيفة نقلا عن مصدرها أن رجال الأمن "وبالتدقيق على هوية المتهجم، تبيّن لهم أنه مصري من مواليد 1985، وبالانتقال به إلى المخفر بعد تلقيه العلاج، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، تقدّم ثلاثة أشخاص أفادوا بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الموقوف وسجّلوا بحقه قضايا".

    الكويت وزارة الداخلية سلاح أبيض

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