غزة: انفجار يقتل شخصين في "تل الهوى" والاحتلال ينفي مسئوليته (صور)

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القاهرة – مصراوي:

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، إن مواطنين اثنين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة تل الهوى جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على دراجة نارية في حي تل الهوى، ما أدى لاستشهاد المواطنين، وإصابة آخر على الأقل بجروح حرجة نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الانفجار هز غرفة للشرطة الفلسطينية بالقرب من دوار الدحدوح غرب غزة، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف "عنصرين من الجهاد الإسلامي كانا على دراجة نارية".

وكتب وزير الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة عبر حسابه على موقع تويتر "استشهاد 2 من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة جراء الاستهداف الصهيوني لغرب غزة".

ومن جانب آخر، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست تصريحات عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي تورطه في الأمر أو تنفيذه أي غارات في هذا التوقيت.

يأتي ذلك ساعات من استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، لموقع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة واحدة على الأقل صوب موقع شرق المخيم، ما أدى لوقوع خسائر مادية فيه دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

كما سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.