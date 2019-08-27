العراق: سقوط قذائف هاون على قرية في ديالي

بغداد - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الثلاثاء، بأن قذائف هاون سقطت على قرية في ديالى.

وأوضح المصدر،وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية ،"إن خمس قذائف هاون سقطت على قرية مياح في أطراف المقدادية بمحافظة ديالى، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية في المقدادية تجري عمليات بحث وتفتيش عن مصادر القذائف.

يشار إلى أن عدد من مناطق ديالى تتعرض بين فترة وآخرى إلى عمليات قصف بقذائف هاون تسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.