  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    العراق: سقوط قذائف هاون على قرية في ديالي

    10:13 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    العراق: سقوط قذائف هاون على قرية في ديالي

    قذائف هاون

    بغداد - (أ ش أ)

    أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الثلاثاء، بأن قذائف هاون سقطت على قرية في ديالى.

    وأوضح المصدر،وفقا لقناة " السومرية نيوز" العراقية ،"إن خمس قذائف هاون سقطت على قرية مياح في أطراف المقدادية بمحافظة ديالى، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

    وأضاف المصدر أن القوات الأمنية في المقدادية تجري عمليات بحث وتفتيش عن مصادر القذائف.

    يشار إلى أن عدد من مناطق ديالى تتعرض بين فترة وآخرى إلى عمليات قصف بقذائف هاون تسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.

    هذا المحتوى من

    قذائف هاون العراق ديالي بغداد

    الخبر التالى:

    الاتحاد الأوروبي يحذّر بريطانيا من خروجها من التكتل دون اتفاق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان