خطأ بشري وراء اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا

مدريد - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، نقلا عن محققين ، أن خطأ بشريا ربما تسبب في اصطدام طائرة مروحية وطائرة صغيرة في جزيرة مايوركا الإسبانية أمس الأول الأحد .

ولقي سبعة أشخاص حتفهم في الحادث ، بينهم أسرة ألمانية مكونة من أربعة أشخاص .

ونقلت تقارير من الجزيرة الاسبانية عن محققين قولهم إن الطيارين لم يريا بعضهما البعض وأنه لا يوجد ما يشير إلى عطل فني.