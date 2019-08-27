خطأ بشري وراء اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا
09:37 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
مدريد - (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، نقلا عن محققين ، أن خطأ بشريا ربما تسبب في اصطدام طائرة مروحية وطائرة صغيرة في جزيرة مايوركا الإسبانية أمس الأول الأحد .
ولقي سبعة أشخاص حتفهم في الحادث ، بينهم أسرة ألمانية مكونة من أربعة أشخاص .
ونقلت تقارير من الجزيرة الاسبانية عن محققين قولهم إن الطيارين لم يريا بعضهما البعض وأنه لا يوجد ما يشير إلى عطل فني.
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