  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    خطأ بشري وراء اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا

    09:37 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    خطأ بشري وراء اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا

    اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا -أرشيفية

    مدريد - (د ب أ)

    ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، نقلا عن محققين ، أن خطأ بشريا ربما تسبب في اصطدام طائرة مروحية وطائرة صغيرة في جزيرة مايوركا الإسبانية أمس الأول الأحد .

    ولقي سبعة أشخاص حتفهم في الحادث ، بينهم أسرة ألمانية مكونة من أربعة أشخاص .

    ونقلت تقارير من الجزيرة الاسبانية عن محققين قولهم إن الطيارين لم يريا بعضهما البعض وأنه لا يوجد ما يشير إلى عطل فني.

    إسبانيا جزيرة مايوركا الإسبانية اصطدام طائرة

    الخبر التالى:

    وزير الدفاع اللبناني: حزب الله لم يطلعنا على طبيعة رده على إسرائيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان