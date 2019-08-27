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    جريمة بدائية.. القبض على رجل أطلق سهامه وأصاب شخصين في ألمانيا

    09:20 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    جريمة بدائية.. القبض على رجل أطلق سهامه وأصاب شخصين في ألمانيا

    الشرطة الألمانية - أرشيفية

    نوردندورف(ألمانيا) - (د ب أ)

    أطلق رجل سهمين في أحد شوارع ألمانيا ما تسبب في إصابة رجلين بجروح خطيرة،حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.

    وفي أعقاب وقوع الحادث، قام جيران لمطلق السهمين بإيواء الرجلين في منزلهم مخافة إصابتهما بأسهم أخرى.

    وألقت الشرطة القبض على المشتبه به/34 عاما/، ولم يتضح في بادئ الأمر الأداة التي استخدمها الرجل في إطلاق السهمين.

    ويعاني أحد الرجلين المصابين/39 عاما/ من إصابات خطيرة في الوجه، والآخر/47 عاما/ من إصابات خطيرة في الجذع وقد تم نقل الأخير على متن مروحية إلى أحد المستشفيات.

    وأضاف المتحدث باسم الشرطة ميشائيل جاكوب :" للأسف لا يمكننا في الوقت الراهن أن نقول شيئا عن خلفية الجريمة"، وجرى التحقيق معه بتهمة الشروع في قتل أشخاص.

    ومن المنتظر أن تعلن الشرطة والادعاء غدا الأربعاء تفاصيل جديدة عن الحادث.

    الشرطة الألمانية ألمانيا الشروع في قتل أسهم

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