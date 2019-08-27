حمدوك: تسلمت قائمة ترشيحات الوزراء من قوى الحرية والتغيير

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الحكومة السودانية، الثلاثاء، إنه تسلم من قوى إعلان الحرية والتغيير لائحة مرشحيها لمجلس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء السوداني (سونا) عن رئيس الوزراء قوله "استلمت قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير".

وتابع "بلغت الترشيحات (٤٩) مرشحاً ومرشحة لعدد (١٤) وزارة و (١٦) مرشحاً ومرشحة لعدد (٥) مجالس وزارية متخصصة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قوبه إنه تسلم لائحة المرشحين وتشمل 49 مرشحًا لـ14 مقعدا وزاريا".

ووضعت قوى الحرية والتغيير 3 مرشحين لكل وزراة أمام حمدوك، فيما عدا وزارتي الدفاع والداخلية حيث يتولى اختيار مرشحيهما العسكريين في مجلس السيادة.