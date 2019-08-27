عودة للمسار في إيطاليا.. الحزب الديمقراطي يختار جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء

روما - (د ب أ)

أكدت وسائل إعلام محلية إيطالية اليوم الثلاثاء أن الحزب الديمقراطي الإيطالي قال إنه لن يعترض على اختيار جوزيبي كونتي رئيسا لائتلاف جديد يحكم البلاد، مما يمهد الطريق أمام إبرام اتفاق مع حركة خمس نجوم الشعبوية حول تشكيل حكومة.

وأكدت وكالتا الأنباء الإيطاليتان أنسا وأدنكرونوس الخبر نقلا عن زعيم المجموعة البرلمانية للحزب جرازيانو ديلريو بعد اجتماع لقيادة حزبه.

ويحاول الحزبان تشكيل ائتلاف من شأنه أن يبقي زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بعيدا عن التشكيل الوزاري. وقد هددت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، بإنهاء المحادثات إذا لم يوافق الحزب الديمقراطي على كونتي رئيسا للوزراء.

وكان سالفيني قد أثار الأزمة السياسية الحالية الأسبوع الماضي، بعدما أنهى 14 شهرا من ائتلاف مع حركة خمس نجوم. وكان التحالف بين الحزبين هو البديل الوحيد لتجنب إجراء انتخابات مبكرة، والتي سيفوز بها حزب سالفيني، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وتدخل الرئيس الأمريكي في الجدل الراهن بشأن الأزمة السياسية في إيطاليا اليوم الثلاثاء وقال على تويتر إن كونتي "رجل موهوب لغاية آمل أن يظل رئيسا للوزاء".

وأضاف "بدأت الأمور تصبح جيدة بالنسبة لرئيس وزراء جمهورية إيطاليا المحترم للغاية جوزيبي كونتي.. لقد مثل إيطاليا بقوة في مجموعة السبع. إنه يحب بلاده للغاية ويعمل جيدا مع الولايات المتحدة".

يذكر أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو الحكم خلال الأزمة الحالية، حيث سيتخذ هو القرار لحل الأزمة سواء بتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.