وزير لبناني: لابد من ضبط النفس لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

بيروت - (أ ش أ)

أكد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن حالة الاحتقان والتوتر الكبيرين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مضافا إليها الأزمة الاقتصادية في الداخل اللبناني، تستدعي أن يكون الجميع في لبنان على درجة عالية من الحكمة والهدوء والمعالجة الرصينة للأمور وضبط النفس، وأن يظل هذا هو الأساس للخروج من الأزمة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وتسود مخاوف واسعة في لبنان أن يُقدم حزب الله على تنفيذ عملية عسكرية انتقامية ضد إسرائيل ردا على تحطم طائرتين بدون طيار في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية والتي تعد بمثابة معقل الحزب ومنطقة نفوذه، على نحو من شأنه أن يستدعي حربا إسرائيلية واسعة تتسبب في تدمير لبنان المنهك اقتصاديا.

وقال الوزير الجراح – في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ظهر اليوم – إن رئيس الوزراء سعد الحريري، استهل الجلسة الحكومية برفض وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأنه اعتبرها خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006) وتهديدا للاستقرار في لبنان.

ونقل وزير الإعلام اللبناني عن الحريري قوله بوجود اتصالات دولية مكثفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، فضلا عن متابعة تطورات الأمر بمعرفة المجلس الأعلى للدفاع.

وأشار إلى أن مطلب معظم القوى السياسية وفي مقدمتهم الوزراء عن حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة، بوضع استراتيجية دفاعية للبنان وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومجلس الوزراء فقط، متروك لحين البت في الاستراتيجية الدفاعية التي يعمل عليها رئيس البلاد ميشال عون والحكومة.

وأضاف: "هذا الأمر – الاستراتيجية الدفاعية للبنان - سيتم مناقشته كحزمة متكاملة، ولكن ليس في ظل هذا الوضع المتوتر الذي تمر به البلاد، حيث تُمارس الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.. علينا انتظار أن تهدأ الأجواء وزوال خطر العدوان الاسرائيلي عن لبنان لمناقشتها بهدوء".

وشدد على وجود تواصل رسمي من قبل الدولة مع الدول الكبرى المؤثرة في اتخاذ القرار، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو بمجلس الأمن، لمعالجة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية.

ويزعم حزب الله أن الطائرتين من دون طيار اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية فجر الأحد الماضي، كانتا تحملان مواد متفجرة بقصد تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة للحزب، مهددا بالعمل على إسقاط كافة طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار التي تحلق في الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي.