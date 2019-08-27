خبير جنوب أفريقي يحذر من المقارنة بين حرائق أفريقيا والأمازون

جوهانسبرج- (د ب أ):

قال خبير من جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، إن الغضب العارم على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أن العالم يتجاهل الحرائق في إفريقيا ويتناول الحرائق الجارية في غابات الأمازون "فاض عن الحد"، ويمثل "سوء فهم".

وقال البروفيسور هارولد أنيجارن، من جامعة نورث ويست، لوكالة الانباء الالمانية "د.ب.أ" ، إن "الغضب الانتقائي يتعارض مع فهم (طبيعة) الحرائق في أفريقيا".

وتأتي تعليقات أنيجارن بعد تداول صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، من نظام معلومات الحرائق التابع لوكالة الفضاء الامريكية (ناسا) - وهو نظام ساعد أنيجارن في تأسيسه - عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مزاعم بوجود حرائق في أفريقيا أكثر من أمريكا الجنوبية.

ويقول أنيجارن إن ذلك قد يكون صحيحا، ولكن الفرق الكبير عن حرائق الأمازون، هو أن الحرائق في إفريقيا في هذا الوقت من العام، أمر عادي.

وعادة ما تحدث الحرائق في المناطق الأكثر جفافا، دون الغابات المطيرة، وتأتي في شكل موجة موسمية من الغرب إلى الجنوب، بصورة سنوية.

ويوضح أنيجارن أن ذلك يمثل "ظاهرة طبيعية تكيفت معها النظم البيئية الأفريقية".