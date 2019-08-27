أكراد سوريا يعلنون الانسحاب من مناطق قريبة من الحدود التركية

دمشق- (د ب أ):

أعلنت السلطات الكردية في شمال سوريا الانسحاب من مناطق قريبة من الحدود التركية، وذلك بعدما اتفقت الولايات المتحدة وتركيا في وقت سابق الشهر الجاري على إقامة منطقة عازلة داخل سوريا، على الحدود مع تركيا.

وقالت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية"، في بيان، :"بدأنا في 24 من الشهر الجاري في إزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من وحدات حماية الشعب والأسلحة الثقيلة من رأس العين إلى نقاطها الجديدة، وتسليم النقاط الحدودية إلى القوات المحلية".

وأضافت أن انسحابا مماثلا جرى اليوم من منطقة تل أبيض، ولفتت إلى أن الانسحاب يأتي في إطار "التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا".

وأشارت الإدارة إلى أن "هذه الإجراءات التي قمنا بها تؤكد جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية وحرصنا على التوصل إلى حل لكافة القضايا عن طريق الحوار السلمي مع دول الجوار".

واتفقت أنقرة وواشنطن في السابع من أغسطس على إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، على طول الحدود مع تركيا، إلا أنه لم تتوفر حتى الآن معلومات وافية بشأنها.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس أن بلاده مستعدة لإرسال قوات برية إلى شمال سورية "قريبا جدا".

وتسعى أنقرة للسيطرة على منطقة بعمق 40 كيلومترا داخل أراضي شمال سوريا، والقضاء على القوات الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة هناك.

وتقول أنقرة إنها تسعى إلى إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا من أجل وضع حد لتدفقات المهاجرين إلى تركيا، والحيلولة دون أي تهديد مباشر قد تشكله "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية التي تسيطر على مناطق حدودية سورية.

تجدر الإشارة إلى أن "وحدات حماية الشعب الكردية" مدعومة من الولايات المتحدة بينما تعتبرها تركيا الفرعَ السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا "منظمة إرهابية انفصالية".