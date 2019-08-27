الشرطة الألمانية تخلي أجزاء من مطار ميونخ بعد خرق أمني

ميونخ- (د ب أ):

قامت الشرطة الألمانية بإخلاء أجزاء واسعة من مطار ميونخ اليوم الثلاثاء بعدما تمكن راكب من اجتياز نقطة تفتيش أمنية والدخول عبر باب طوارئ، ما تسبب في اضطرابات واسعة لحركة الطيران في ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما.

وقام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 بسبب التدابير الأمنية الجارية. وقد تم بالفعل ضبط الراكب بعد أكثر من ساعتين وجرى نقله إلى مركز احتجاز.

ووفقا للتحقيقات الأولية، كان المسافر قادما من دولة تعتبرها السلطات غير آمنة، وكان من المفترض إخضاعه للفحص قبل دخوله إلى منطقة أخرى من المطار.

ووصل الراكب إلى المبنى رقم 2، إلا أنه تم إخلاء أجزاء من المبنى 1 نظرا لوجود إمكانية للانتقال بين المبنيين باستخدام حافلة. وأعلنت الشرطة أنها لا تزال تفحص جميع تحركات الراكب داخل المطار.

وبسبب الخرق الأمني، تم إعادة فحص المسافرين. وأعلن المطار أن العملية الأمنية تسببت حتى الآن في إلغاء أكثر من 50 رحلة.

وكان حادثا مماثلا وقع بالمطار خلال ذروة موسم العطلات الصيفية العام الماضي وتسبب في إلغاء 330 رحلة.