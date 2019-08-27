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    مفوض أونروا يؤكد التعاون مع تحقيق أممي بشأن سوء الإدارة داخل الوكالة

    12:41 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    مفوض أونروا يؤكد التعاون مع تحقيق أممي بشأن سوء الإدارة داخل الوكالة

    أونروا

    غزة- (د ب أ):

    أكد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول اليوم الثلاثاء، التعاون الكامل مع تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة داخل الوكالة.

    ووصف كرينبول ، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، الاتهامات الموجهة له ولمسؤولين في أونروا بأنها "ادعاءات توضع بصورة غير صحيحة"، مشيرا إلى ضرورة "الانتباه إلى البيئة السياسية المحيطة بمثل هذه الادعاءات".

    وأكد أن أونروا متعاونة بشكل كامل مع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة وأنه "يجب الانتظار إلى إعلان نتائج التحقيق وعدم الانتباه لأجزاء من الأخبار المتداولة التي نستنكرها بما فيها التي وجهت إلي بشكل شخصي".

    وذكر أنه عندما تنتهي لجنة تقصي الحقائق من عملها وتعلن نتائج تحقيقاتها "سنعمل من أجل الالتزام الكامل بهذه النتائج"، علما أن تقارير تحدثت عن اتهامه بإساءة استخدام السلطة لخدمة أغراض شخصية تشمل المحسوبية والوساطات وانتهاكات جنسية.

    ودعا كرينبول إلى ضرورة تجديد تفويض أونروا لمدة ثلاثة أعوام في التصويت المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل من أجل مواصلة رعاية ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

    واعتبر أن هنالك محاولات لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر التشكيك في أونروا ومنع تجديد تفويض ولايتها، مبديا في المقابل ثقته في تأييد الغالبية العظمى من الدول لأونروا.

    وأشار كرينبول إلى أن موازنة أونروا لهذا العام بلغت مليار و200 مليون دولار فيما لا تزال تواجه الوكالة عجزا بمبلغ 150 مليون من أجل القيام بالتزاماتها حتى نهاية العام الجاري.

    وقال :"إننا نواجه تحديات عديدة لتمويل انشطة أونروا بما في ذلك في قطاع غزة حيث العالم لا يقدر حقيقة المعاناة والألم وخيبة الألم التي يعشيها الناس في غزة، والمعاناة المستمرة وغير المسبوقة جراء جملة الأزمات التي تسبب بها الحصار والاحتلال".

    وتتعرض أونروا لضغوط مالية وسياسية قوية منذ أن قطعت الولايات المتحدة الأمريكية عنها التمويل العام الماضي، علما أنها تقوم بتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان.

    أونروا غزة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين

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