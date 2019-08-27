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    قوات الامن تقتل 66 من عناصر طالبان في وسط أفغانستان

    12:41 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    قوات الامن تقتل 66 من عناصر طالبان في وسط أفغانستان

    عناصر طالبان - أرشيفية

    كابول- (د ب أ):

    نفذت قوات الأمن الافغانية العديد من الغارات الجوية في إقليم غور بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 66 على الأقل من عناصر طالبان.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية في محيط منطقة شهراك.

    وقالت المصادر إن "الغارات الجوية المتعددة في منطقة شهراك، أسفرت عن مقتل 66 من عناصر طالبان، وتدمير مخبأ كبير للأسلحة".

    ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الغارات حتى الآن.

    ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من مقاطعة غور خلال الأشهر الأخيرة.

    حركة طالبان الأمن الأفغاني

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