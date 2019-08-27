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    روسيا تعرض على أردوغان المقاتلة "سو-57" بعد تعليق "إف-35"

    12:34 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    روسيا تعرض على أردوغان المقاتلة "سو-57" بعد تعليق "إف-35"

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    موسكو- (د ب أ):

    عرضت روسيا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرتها المقاتلة الشبح سو-57، في إطار معرض جوي في منطقة موسكو اليوم الثلاثاء.

    وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامجا لمقاتلات إف-35 ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

    وترى الولايات المتحدة أن إس-400 وإف-35 لا يمكن أن يجتمعا.

    كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلت عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف القول في وقت سابق :"سنعرض عليه (أردوغان) سو-57 وسو-35"، في إشارة إلى المقاتلتين التي تنتجهما شركة سوخوي المملوكة للدولة.

    أردوغان روسيا المقاتلة سو 57 إف 35

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