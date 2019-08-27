سي إن إن: كيف تؤثر قمة السبع في مستقبل ترامب السياسي؟

كتبت- هدى الشيمي:

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضى أسبوعاً شاقاً، بدأ بتصريحات مُثيرة للجدل وانتهى بلقائه قادة العالم في فرنسا، وأوضحت أن ما جرى خلال الأيام الماضية بيّن الكثير عن سياسته المُقرر اتباعها في حملته الانتخابية لعام 2020.

أوضحت الشبكة الأمريكية أن ترامب حاول خلال مؤتمر صحفي عاصف بقمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية، تفسير نهجه الثائر الذي يتبعه في الحياة والسياسية أمام قادة العالم، في لحظة فقد فيها أعصابه.

وتحدث ترامب عن الطريقة التي يتبعها في التفاوض، مُشيرًا إلى أنه قد ساعدته على مدار حياته، كما أنها مكنته من القيام بما يخدم مصلحة بلاده.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، في تحليل نُشر اليوم الثلاثاء، أن تصريح ترامب يتماشى مع شخصية وتصريحاته التي اعتاد الإدلاء بها منذ وصوله إلى سدة الرئاسة قبل 29 شهرًا، ولكنه في الوقت نفسه يُلقي الضوء على أساسيات على حملة الانتخابية التي يجب على الناخبين الاهتمام بها ووضعها في عين الاعتبار قبل إجراء انتخابات الرئاسة لعام 2020.

قالت "سي إن إن" إن مستقبل ترامب السياسي يعتمد بشكل أساسي عما إذا كان هناك عدد كافي من الأمريكيين يرون أن ما قام به رئيسهم من اضطرابات خلال فترة رئاسته الأولى لم يؤثر على الوعود التي قدمها لهم في الحملة الانتخابية لعام 2016.

بعد عودته إلى واشنطن، نشر ترامب على حسابه بموقع تويتر مقطع فيديو يُظهره وهو يتواجد جنباً إلى جنب مع قادة العالم في فرنسا، مُشيرًا إلى أنه كان في مركز الأحداث، بالرغم من أن سياسته وتصريحاته خلال القمة أظهرت مدى عزلته، بحسب "سي إن إن".

قالت "سي إن إن" إن ترامب تعمد إزعاج قادة بعض الدول التي يعتقد أنها استغلت كرم الولايات المتحدة، وهذا منطقياً بالنظر إلى سياسته التي تحمل شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وتجلى ذلك في بيانه عن تغير المناخ الذي أوضح فيه أنه لن يضيع الثروة الأمريكية على "الأحلام وطواحين الهواء".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن سياسية ترامب "أمريكا أولاً" أثبتت فعاليتها بين الناخبين. وقال إن هناك عدة مؤشرات على أن سياسة ترامب تضره قبل أي شخص آخر، وأوضحت أن تقلبه في التعامل مع الصين، من الغضب والتهديد إلى تبني نهج أكثر نعومة جعلت حربه التجارية مع بكين مُربكة.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن حرب ترامب التجارية مع الصين لا يمكن أن يأتي من ورائها أي فوائد، ولكنها سوف تُلحق العديد من الأضرار بالاقتصاد العالمي وكذلك المستهلكين في الولايات المتحدة.

حاول ترامب استغلال تواجده في قمة مجموعة السبع لتحقيق بعض النجاحات التي قد تفيده في انتخابات 2020، ذكرت الشبكة الأمريكية أنه اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أن عقد اتفاقية تجارية جديدة، من شأنه استخدامها في الترويج إلى عمله على تحسين الأوضاع الاقتصادية في بلاده، وتوفير المزيد من الوظائف، وهي الأمور التي طالما يعتمد عليها لتعزيز قاعدته الجماهيرية.

واعتبرت الشبكة الأمريكية أن انفتاح ترامب الحذر على الجهود الفرنسية للتوسط من أجل عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بمثابة حنكة سياسية والتأكيد على عدم رغبته في شن حرب ضد طهران.

لفتت "سي إن إن" إلى أن سلوكيات ترامب ونهجه في التعامل مع الأمور قد يضر أيضاً سياسته الخارجية. وكان مراسلو الشبكة الأمريكية قد شككوا في حدوث أي مكالمات أو اتصالات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين كما أدعى ترامب.

ورغم أن السياسة الخارجية لا تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على آراء الناخبين في الولايات المتحدة، ذكرت "سي إن إن" أن أداء ترامب في قمة مجموعة السبع سوف يكون له تأثيرًا كبيرًا على انتخابات الرئاسة المُقرر إقامتها في نوفمبر 2020.

قالت الشبكة الأمريكية إن ما فعله ترامب في فرنسا، على مدار الأيام الأخيرة الماضية، من شأنه توضيح الخيار أمام هؤلاء الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بشأن ترامب، وسوف يبرز المزيد من ملامح شخصيته ويكشف عما إذا كان مناسب للتواجد أربعة أعوام أخريات في منصبه أم لا.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن معارضي ترامب والمرشحين المحتملين للرئاسة يستخدمون إخفاقاته في السياسة الخارجية ضده، والتي على رأسها إلغائه زيارته إلى الدنمارك، حليفة الولايات المتحدة، بسبب تصريحات رئيسة وزرائها التي انتقدت فيها إعراب الرئيس الأمريكي عن رغبته في شراء جزيرة جرينلاند ذات الحكم المُستقل.