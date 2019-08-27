وزير خارجية ألمانيا يعرض الدعم على البرازيل لمكافحة حرائق الغابات

برلين- (د ب أ):

عرض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على البرازيل تقديم الدعم في مكافحة حرائق الغابات المروعة.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر السفراء بمقر وزارة الخارجية في العاصمة برلين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس الاثنين بنظيره البرازيلي، وعرض عليه دعم ألمانيا المالي والتقني في مكافحة الحرائق.

وأكد ماس أن السياسة البيئية والمناخية لها أهمية محورية في تقييم اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور".

وقال ماس: "الحرائق تبين بطريقة مأساوية مدى الضرورة الملحة لذلك... لا ينبغي لنا الوقوف متفرجين على تدمير الحرائق المروعة للرئة الخضراء للعالم"، مؤكدا أن حماية غابات الأمازون مهمة العالم بأكمله.