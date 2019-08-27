الصين تؤكد القبض على كاتب استرالي يشتبه بأنه جاسوس

بكين- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن بكين اعتقلت الكاتب الأسترالي يانج هنجيون للاشتباه بأنه جاسوس.

وقال المتحدث باسم الوزارة جنج شوانج إن قضية يانج تتم معالجتها وفقا للقانون، وإنه بصحة جيدة بعد قضاء ثمانية أشهر رهن الاحتجاز.

وأفاد جنج بأن الصين تشعر بعدم الارتياح لتعليقات الحكومة الأسترالية حول القضية.

وقال: "يتعين على الجانب الأسترالي احترام سيادة الصين القضائية بجدية، ويجب ألا ... يتدخل في قضية صينية".