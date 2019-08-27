الحزبان الرئيسيان في إيطاليا يوشكان على التوصل إلى اتفاق بشأن الائتلاف الجديد

روما- (د ب أ):

تسارعت وتيرة محادثات الائتلاف بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي في إيطاليا، مع اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يبقي جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء في ائتلاف حاكم جديد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزعيم حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، ونيكولا زينجاريتي زعيم الديمقراطيين، قاما بإجراء محادثات مع كونتي، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم أن الديمقراطيين لم يتفقوا بعد على الدور الجديد لكونتي، كما لا تزال ميزانية عام 2020 تشكل عقبة، إلا أنه من المقرر أن يجتمع الجانبان مجددا بدءا من الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لمواصلة المداولات بينهما، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الايطالية (أنسا).

ويعطي ذلك التقدم حالة من التفاؤل بشأن إمكانية وصول المجموعتين إلى اتفاق من شأنه تجنيب إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقد بدت العلاقات متوترة في مطلع الاسبوع الجاري بين حركة خمس نجوم والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، وسط المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، حيث يحاول الحزبان تشكيل ائتلاف جديد في إيطاليا من شأنه إقصاء الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني خارج السلطة.

وكانت إيطاليا قد هوت في أزمة سياسية الأسبوع الماضي، بعدما أنهى ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، 14 شهرا من ائتلاف مع حركة خمس نجوم المعادية للمؤسسات.

وأمهل الرئيس سيرجيو ماتاريلا الأحزاب حتى اليوم الثلاثاء لإيجاد حل للأزمة.