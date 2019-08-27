حزب الله: الطائرة الإسرائيلية التي سقطت في الضاحية الجنوبية كانت تحمل متفجرات

بيروت- (د ب أ):

أعلن حزب الله اللبناني في بيان أصدره فجر اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المسيرة التي سقطت في الضاحية الجنوبية فجر أمس الأول الأحد كانت تحمل موادا متفجرة.

وأوضح البيان أنه: "بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة الإسلامية بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام، وأن المواد المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوجرامات".

وأضاف البيان: "بناء على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها، فإننا نؤكد أن هدف الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماما كما حصل مع الطائرة المسيرة الثانية".

يذكر أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين اخترقتا الأجواء اللبنانية فجر الأحد فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية حيث معقل الحركة، وسقطت الأولى أرضا بينما انفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله. واقتصرت الأضرار على الماديات.