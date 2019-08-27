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بوتين يجتمع مع أردوغان في موسكو لبحث الشأن السوري

04:38 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
بوتين يجتمع مع أردوغان في موسكو لبحث الشأن السوري

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استهدفت فيه الغارات الجوية للنظام السوري محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، والتي أعلنت موسكو وأنقرة إقامة منطقة منزوعة السلاح فيها.

ويأتي الاجتماع في موسكو عقب يوم واحد من تصريح أردوغان بأن تركيا مستعدة لإرسال قوات برية إلى شمالي سوريا "في وقت قريب جدًا" من أجل الحفاظ على أمن حدودها.

ويهدد تصاعد العنف في إدلب اتفاقًا تم التوصل إليه في سبتمبر بين روسيا وتركيا، المؤيدة لبعض الجماعات المتمردة، بإقامة منطقة عازلة.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان عرضًا جويًا في موسكو، وهو معرض يقام كل عامين لاستعراض صناعة الطيران الروسية.

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